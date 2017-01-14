Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişiklik teklifine ilişkin, "Bu bir hükümet sistemi değişikliğini gerçekleştiren tekliftir. Rejim değişikliğini öngören, gerçekleştiren bir teklif değildir." dedi.



Bozdağ, anayasa değişiklik teklifinin 12. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



AK Parti'nin kuruluş bildirgesi, programı ve tüzüğüyle yola çıktığında millet ve devlet için neleri gerçekleştirmeyi hedeflediğini Türkiye kamuoyu ile paylaştığına dikkati çeken Bozdağ, seçim beyannamelerinde ve Hükümet programlarında da milletin ve devletin yararına, hayrına atılacak adımlara dair taahhütlerin Türkiye kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.



Hükümetleri dönemlerinde hukuk devletini güçlendirici çok ciddi adımların atıldığına ve hak arama yollarınının önündeki engellerin kaldırıldığına dikkati çeken Bozdağ, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolunu getirerek, hak arama yollarını çoğalttıklarını söyledi.



Bozdağ, "Kamu Başdenetçiliği kurumunu kurduk. O da idarenin işleyişiyle ilgili şikayetleri incelemekte ve karara bağlamaktadır. Kolluk Gözetim Komisyonu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, İnsan Hakları Eşitlik Kurumunu kurduk. Bunların hepsi insan hakları bakımından hak arama yollarını çoğaltan önemli, tarihi adımlardır." ifadesini kullandı.



Adalet Bakanı Bozdağ, YAŞ ve HSYK'nın meslekten ihraç kararları ile memurların aldığı uyarma ve kınama kararlarına karşı yargı yolunun kapalı olduğunu, bunlara yargı yolunu açtıklarını kaydetti. 12 Eylül darbesini gerçekleştirenlerin ilk defa yargının önüne çıkmasını mümkün hale getirdiklerini belirten Bozdağ, "Şimdi bu düzenlemeyle de cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlere karşı yargı yolu kapalı, buna yargı yolu açılıyor. Bunlar demokratik, hukuk devletini güçlendiren adımlar değil midir? Bunların hepsi demokratik, hukuk devletini güçlendiren adımlardır." ifadesini kullandı.



Demokraside, Meclisin, ülkeyi yönetenlerin, meşruiyetini anayasa ve halkın iradesinden alacağını vurgulayan Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Şu andaki sistemde doğrudan halk, yöneticilerini seçme hakkına sahip miydi? Egemenlik millete ait ama egemenliği millet sadece yasama üyelerini seçerken kullanıyor. Yasama üyeleri de kendi içinde yürütmeyi çıkarıyor. Şimdi bu teklif neyi getiriyor? Vatandaşa, yasama üyelerini doğrudan seçme hakkının yanında yürütmeyi de doğrudan seçme ve belirleme yetkisi veriyor. Bu milli egemenliği, demokrasiyi güçlendiren bir adımdır. Bu açıdan son derece önemli bir düzenlemedir.



Daha öncede ifade ettim, bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Çünkü, sürekli aynı soru tekrarlanıyor. Cevabının tekrarından da kimsenin rahatsız olmamasını özellikle rica ediyorum. Bu bir hükümet sistemi değişikliğini gerçekleştiren tekliftir. Rejim değişikliğini öngören, gerçekleştiren bir teklif değildir. Türkiye devletinin yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyet'in nitelikleri ikinci maddede düzenlenmektedir. Bu teklifin içerisinde Cumhuriyet'in niteliklerini, devletin yönetim şeklini değiştiren bir madde olmuş olsaydı o zaman belki rejim değişikliği tartışması yapılabilirdi ama bu teklifte ne devletin yönetim şekli ne de yönetim şekli olan Cumhuriyet'in nitelikleri değiştirilmektedir. Cumhuriyet'in niteliklerini doğrudan veya dolaylı zayıflatan bir düzenleme de yoktur."



"Aksini düşünmek aziz milletimizin vekaletini küçümsemek anlamına gelir"



Teklifin 12. maddesi üzerinde AK Parti Grubu adına söz alan Bursa Milletvekili İsmail Aydın, madde ile yapılan değişiklikleri anlattı.



Bazı milletvekillerinin, konuşmalarında, "Meclisin anayasa değişikliği yapamayacağı" şeklinde talihsiz beyanlarda bulunduğunu belirten Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Anayasalar kutsal metinler değillerdir. Toplumun ihtiyaçlarına göre kendilerini yenileyebilmelidirler. Aksi halde toplumun gerisinde kalarak, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez noktaya gelirler. Tali Kurucu Meclis, Asli Kurucu Meclis, ayrımını da kabul etmek mümkün değildir. Ben de 1982 Anayasası'nın ilk dört maddesinin mutlaka anayasamızda olmasının taraftarıyım ancak bir hukukçu olarak anayasanın değiştirilemez maddesini kabul etmek mümkün değildir. Gerekli nisapla anayasanın tüm maddeleri değiştirilebilir, hatta Meclis yeni bir anayasa yapabilir. Aksini düşünmek aziz milletimizin vekaletini küçümsemek anlamına gelir."



Aydın'ın değerlendirmesi Genel Kurulda tartışmalara neden oldu.



"Bunu şu aşamada bilmemizde fayda var"



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, anayasanın dördüncü maddesinin MHP'nin çok hassas olduğu bir madde olduğunu belirterek, "Anayasanın ilk üç maddesinin hiçbir şekilde tartışılmasına rızamız yoktur. Dördüncü maddesi de bu tartışmanın dahi yapılamayacağına, teklif dahi olamayacağına ilişkin önemli bir hükümdür. Partinizin böyle bir görüşü varsa bunu da şu aşamada bizim bilmemizde fayda vardır." dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Aydın ise kendisi ve partisinin anayasanın ilk dört maddesinin mutlaka anayasada olması taraftarı olduğunu, bunların değiştirilmesini arzu etmediklerini, bir hukukçu olarak anayasanın bütün maddelerinin değiştirilebileceği kanaatinde olduğunu söyledi.



Aydın'ın bu konuşmasına CHP milletvekilleri ise "Olur mu öyle şey" diyerek tepki gösterdi.



"Hatip, kişisel yorumda bulunuyor, önemli olan partinin yaklaşımı"



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Anayasa'nın ilk dört maddesine ilişkin herhangi bir tartışmanın söz konusu olmadığını belirterek, "Partimizin görüşü, bu ilk dört maddenin hiçbir biçimde değiştirilmemesi yönündedir. Hatip, kendisi kişisel bir yorumda bulunuyor. Önemli olan partinin yaklaşımıdır." diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise İsmail Aydın'ın gerçekçi bir şekilde yaklaşımını ifade ettiğini belirterek, "'Yani 'Biz şimdi bu değişiklikleri yapıyoruz ama ileride ilk dört madde de dahil olmak üzere her türlü değişikliği yapabiliriz' gibi bir görüşü çok net bir şekilde, Cumhurbaşkanı'nın anlayışını, burada AKP Grubu sözcülerinin gizlemeye çalıştığı anlayışı yansıttığı için kendisine teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.



Yerinden söz alan AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili herhangi bir değişiklik veya gündemin söz konusu olmadığını, MHP ile yaptıkları görüşmelerde de bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti. Gül, "Ne bugün ne de yarın AK Parti olarak ilk dört maddeyle ilgili herhangi bir değişiklik konusunda bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Laik, demokratik, hukuk devletinin teminatı AK Parti, bu aziz milletimizdir." ifadesini kullandı.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, konuya ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklama yapması gerektiğini ve MHP Grup Başkanvekili olarak bunu Başbakan Binali Yıldırım'dan talep ettiğini söyledi.



"CHP'nin 2012'de verdiği değişiklik metninde ikinci ve üçüncü madde var"



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Anayasa'nın ilk üç maddesinin virgülü dahi değiştirilmeyecek metin olduğunu kaydetti. Elitaş, CHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonuna 2012 tarihli verdiği değişiklik metninde ikinci ve üçüncü maddede değişiklik teklifi olduğunu, CHP'nin bu konuyla ilgili söylenecek tek bir sözünün olmadığını anlattı.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Anayasa'nın ilk dört maddesinin kurucu iradenin felsefesini, anlayışını anayasaya yansıtan maddeler olduğunu anlattı.



"Adalet ve Kalkınma Partisinin kimi üst düzey yöneticilerinin laiklik ve Atatürk ile sorunu olmadığı söylenemez" görüşünü savunan Altay, şunları vurguladı:



"Sayın milletvekilinin yaptığı konuşma AKP yönetiminin anayasayla ilgili gerçek niyetini gün yüzüne çıkarmıştır. Bir suçluluk telaşı içindesiniz. Bu suçluluk telaşınızı, CHP'ye iftira atmaya kalkarak kapatamazsınız. Ben iki gün önce de söyledim. Anayasanın her maddesi değişir. Anayasayı anayasa yapan kurucu felsefenin, kurucu iradenin anlayışının içinde olup olmamasıyla ilgilidir. İlk dört madde kurucu iradeyi ve felsefeyi temsil eder."



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, anayasanın ilk üç maddesinin değişemeyeceğiyle ilgili söz hakkı olmayan tek partinin CHP olduğunu belirterek, "Youtube'a girin, 26 Ekim 2015 Sayın Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu, İMC televizyonunda bir mülakatta. 'Birinci, ikinci, üçüncü maddeyle ilgili değiştirilmesine ne diyorsunuz?', 'Olabilir tabii' diyor. Bir genel başkan boş bulunup bunu söyleyemez." diye konuştu.



Elitaş'ın sözlerine üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, programı kendisinin de sosyal medyadan gördüğünü, peş peşe sorular sorulduğunu belirterek, "Genel Başkan, temel hak ve özgürlüklere yönelik değişimlerle ilgili 'tabii' kelimelerini peş peşe kullanıyor ve siz buradan bir şey çıkarıyorsunuz." yanıtını verdi.