Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cumhurbaşkanlığı sitemine ilişkin, "Bu sistemin kutuplaştırmayı artırmayacağını aksine bugün olan bir takım eleştirileri ortadan kaldıracak, uzlaştırma kültürünü geliştirecek sonuçları daha iyi bir biçimde ortaya koyacağına yürekten inanıyorum." dedi.



Anayasa değişiklik teklifinin 10. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Türk toplumun daha iyi sistemlere layık değilmiş gibi bir anlayış olduğunu belirterek, Türk toplumunun demokratik bir kültüre sahip olduğunu söyledi.



Bu anlayışın milleti küçümseyen bir anlayış olduğuna işaret eden Bozdağ, "Türk toplumu 15 Temmuz'da demokrasiye, milli iradeye, hukuk devletine, dünyada örneği görülmeyecek şekilde ölümüne sahip çıkmıştır." diye konuştu.



Dünyada Türk milletinde olduğu gibi böylesi bir demokrasi kültürünün ve demokrasiye sahip çıkma bilincinin olduğunu zannetmediğini anlatan Bozdağ, "Başka ülkelerde acaba böyle bir darbe girişimi olsaydı, Meclis bombalar altında çalışır mıydı, halk ölümüne sokaklarda durur muydu? Böylesine bir halka 'Bu kültür meselesidir, sanki bizde bu kültür yokmuş gibi' demeyi çok büyük bir saygısızlık olarak gördüğümü ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.



"Cumhurbaşkanlığı sisteminin toplumda ayrışmalara, kutuplaşmalara, bölünmelere, parçalanmalara yol açar mı?" sorusuna ise Bozdağ, şu yanıtı verdi:



"Bana göre yol açmaz tam tersi, neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminde geçmişte merhum Ecevit yüzde 21 ile başbakan olmuş, merhum Erbakan yüzde 22 ile başbakan olmuş, merhum Demirel yüzde 27 ile başbakan oldu, AK Parti ilk döneminde yüzde 34 ile başbakan çıkardı, Sayın Abdullah Gül o zaman başbakan oldu. Baktığınız zaman bu sistemde çok az sayıda oy alan veya temsili bulunan parti ülkenin yönetimine gelebiliyor ve yönetiminin gerekleri neyse onu yerine getirebiliyor. Bu sistemde ise yüzde 50,01 oy almayan birisinin ülkeyi yönetmesi mümkün değil. Şimdiki sistem yüzde 22'li bir sonuç çıkarabiliyor. Yüzde 51 oy almak için ne yapılır? Şimdi CHP, yüzde 51 oy almak için ne yapması lazım, diğer yüzde 25'in rızasını alacak bir uslubu, bir politikayı, bir propagandayı geliştirmesi lazım. AK Parti de yüzde 49. Bizim de başka partilerden oy alacak uslubu, propagandayı, programı geliştirmemiz lazım."



Cumhurbaşkanlığı, parlamentoyu belli şartlar içerisinde seçimi götürme yetkisiyle, parlamentonun da cumhurbaşkanını seçime götürme yetkisiyle esasında parlamento ile cumhurbaşkanı arasında bir uzlaşmayı doğuracağını dile getiren Bozdağ, "Bu sistemin kutuplaştırmayı artırmayacağını aksine bugün olan bir takım eleştirileri ortadan kaldıracak, uzlaştırma kültürünü geliştirecek sonuçları daha iyi bir biçimde ortaya koyacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.