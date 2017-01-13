Anayasa değişiklik teklifinin "Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar" ile ilgili 10. maddenin oylamasına başlandı.
TBMM Genel Kurulunda 1. turda, 10. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gizli oylamaya geçildi.
Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda
Anayasa değişiklik teklifinin "Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar" ile ilgili 10. maddenin oylamasına başlandı.
Anayasa değişiklik teklifinin "Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekalet ve bakanlar" ile ilgili 10. maddenin oylamasına başlandı.
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