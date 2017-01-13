Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

MHP İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, "Ülkemiz birçok cepheden saldırıya uğrarken, siyasi ve ekonomik operasyonlar birbirini kovalarken anlaşmazlığa set çekmek hepimizin öncelikli görevi haline gelmiştir." dedi.



Anayasa değişikliği teklifinin birinci turdaki 10. maddesi üzerinde MHP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, Türkiye'nin özellikle son yıllarda ciddi terör saldırılarına maruz kaldığını, bu nedenle insanların devletini, vatanının ön şartsız sahiplenmesi gerektiğini söyledi.



Ortak hedefin ülkenin kalkınması, milletin refahı, uluslararası arenada kendinden söz ettiren güçlü bir Türkiye olması gerektiğinin altını çizen Tanrıkulu, "Ülkemiz birçok cepheden saldırıya uğrarken, siyasi ve ekonomik operasyonlar birbirini kovalarken anlaşmazlığa set çekmek hepimizin öncelikli görevi haline gelmiştir. Kenetlenmek bu zor günleri aşabilmemiz için en önemli cephanemiz olacaktır." diye konuştu.



CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, son günlerde CHP'nin terörle, FETÖ ile bağdaştırılmaya çalışıldığını belirterek, böyle bir yaklaşımın hatalı olduğunu kaydetti.



Erken seçim ile milletvekillerinin tehdit edildiğini öne süren Bingöl, erken seçim kararının alınmasını ve anayasa değişikliğinin seçimden sonra yapılmasını önerdi.



HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, devletin köleci zihniyetten, modern zihniyete gelinceye kadar ciddi tarihsel miraslar barındırdığını söyledi.



"Yenilen pehlivan güreşe doymaz"



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın, grup başkanlarının gerekli açıklamaları yaptığını ve kimsenin makam peşinde olmadığını ifade etti. Erken seçim ile ilgili sözler üzerine ise Muş, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz." dedi.



Söz alan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de seçimlerde yenilen ya da kazanan olmadığını, tek kazananın ise milli irade olduğunu belirtti. CHP seçimi kazansa AK Parti'nin tam tersi hareket edeceğini ifade eden Gök, "Biz önce bize oy vermeyenleri kucaklarız, bize oy verenleri ise en son kucaklarız." diye konuştu.



AK Parti Grubu adına Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, AK Parti'nin tek vatan, tek millet ve tek bayrak ilkesi ile hareket ettiğini ve anayasa değişikliği teklifinde de bunun gözardı edilmediğini söyledi.



Teklifteki maddeler arasında herhangi bir tutarsızlığın olmadığını dile getiren Öz, teklif ile Cumhurbaşkanına ceza öngörülmesinin sistemin samimiyetini ortaya koyduğunu belirtti. Öz, "Anayasa paketimize güveniyoruz, 79 milyon insanımıza emanet ediyoruz. Yeniliğe açık olarak 'Evet' oyu vereceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.