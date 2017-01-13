Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bir devlet başkanının bir partiye üye olması, tarafsızlığına halel getirmez." dedi.



Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Yılmaz, farklı görüşlere sahip olmanın toplumsal ayrışma ya da kutuşlaşma anlamı taşımadığını ve bu yöndeki iddialara katılmadığını söyledi.



15 Temmuz'da 80 milyonun, ülkenin ulusal güvenliği, milli birliği ve bütünlüğü tehlikeye girdiğinde sokaklarda, meydanlarda bir araya geldiğine işaret eden Yılmaz, 6 ay önce milli birlik ve beraberlik için bedellerini siper eden insanların, şimdi anayasa değişikliği için bir araya geleceklerini ifade etti. Bu değişikliğin demokrasiyi daha da güçlendireceğini anlatan Yılmaz, "Ben buna inanıyorum, bir başka arkadaşım, kardeşim farklı düşünebilir. Bunun toplumda kutuplaşmaya, ayrıştırmaya yol açacağı yönündeki tanımlamanın doğru olmadığını belirtmek isterim." diye konuştu.



Dünyada pek çok ülkede başkanlık sistemi olduğunu anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her birinin toplumsal yapısı, ihtiyaçları, sorunları, özellikleri farklıdır ama ABD'de Amerikan'a göre, İngiltere'de İngiliz'e, Almanya'da Alman'a göre kendi sistemi olması nasıl doğalsa bizim de sistemimizin de bize göre olması gerektiğini kabul etmemiz gerekir. Bizim sorunlarımızı çözecek nitelikte bir sistem olması lazım. Burada ülkenin istikbali, geleceği, birlik ve beraberliği, huzuru, refahı söz konusu. 'Bu değişiklikler kesinlikle belirli bir şahsın, bir grubun veya bir partinin yararına olacak gibi görünüyor, karşı çıkalım' gibi bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Burada esas dikkate alınması gereken husus ülkemizin, milletimizin geleceğidir."



Cumhurbaşkanının parti üyeliğine ilişkin ise Yılmaz, "Bir devlet başkanının bir partiye üye olması, tarafsızlığına halel getirmez." dedi.



Fransa'yı örnek gösteren Yılmaz, cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı olduğunu belirterek, orada kimsenin bir rahatsızlıktan bahsetmediğini kaydetti.



Daha önce "vatana ihanet" suçu hariç Cumhurbaşkanı için yargı yolunun kapalı olduğunu aktaran Yılmaz, şu anda ise Cumhurbaşkanının sadece "vatana ihanet" suçlamasıyla değil, tüm suçlara yönelik de yargı yolunun açılacağını kaydetti. Yılmaz, "Cumhurbaşkanının bir önceki anayasaya göre sorumluluğu artırılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.