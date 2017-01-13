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Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu" düzenleyen 9. maddenin oylamasına başlandı.

Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu" düzenleyen 9. maddenin oylamasına başlandı.

Genel Kurulda 9. madde ve önergelerin üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından gizli oylamaya geçildi.

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