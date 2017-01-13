TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu" düzenleyen 9. maddenin oylamasına başlandı.
Genel Kurulda 9. madde ve önergelerin üzerinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından gizli oylamaya geçildi.
Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu" düzenleyen 9. maddenin oylamasına başlandı.
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda, "Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu" düzenleyen 9. maddenin oylamasına başlandı.
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