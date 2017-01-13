Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 8. maddenin gizli oylamasına geçildi.



Madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının bulunduğunun, hiçbir partinin de bunun aksini iddia edemeyeceğini söyledi.



Mevcut anayasadan hiç kimsenin memnun olmadığını vurgulayan Yılmaz, "12 Eylül anayasasını hiç kimse istemiyor. 12 Eylül anayasasının toplumumuzun, devletimizin ihtiyaçlarına cevap veremediği hemen hemen herkesçe kabul ediliyor. Bundan dolayı biz yeni anayasayı ifade ediyoruz. Yeni anayasa yapılması konusunda bir mutabakat var." diye konuştu.



Yılmaz, yeni anayasa konusunda geçmiş dönemde 4 partinin bir araya gelerek çalışma yaptığını ancak başarılı olunamadığını hatırlattı.



Gerçekler ile hayaller, idealler ve yapılması gerekenler arasında fark olduğunu dile getiren Yılmaz, "Geçmişte birçok lider arasında sıkıntılı günler oldu. Parlamenter sistemin sorunlarımızı çözmediğini yaşayarak gördük. Yürütme iki başlı olduğunda araya başka kurumlar giriyor, halkın tercihleri doğrultusunda değişiklikler yapılmıyor." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, ilgili madde gereği cumhurbaşkanının bütün eylemlerinin yargı denetimine tabi olacağını sözlerine ekledi.



Daha sonra teklifin 8. maddesinin gizli oylamasına başlandı.