Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin yedinci maddesinin oylamasına başlandı.



Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, gizli oylamanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri verdi ve 7. maddenin gizli oylamasını başlattı.



Madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yapılan anayasa değişikliğinin demokrasiyi güçlendirdiğini ifade etti.



AK Parti'nin 2002'de Türkiye'yi yüzde 34 oyla yönetme hakkı aldığını anımsatan Yılmaz, "Bundan sonra hiçbir cumhurbaşkanı yüzde 34 ile ülkeyi yönetme hakkına sahip olmayacak. En az yüzde 50 artı bir oy ile mümkün olacak. Bu da uzlaşma demek." diye konuştu.



Yapılan düzenlemenin bir rejim değişikliği olmadığını belirten Yılmaz, "Milletin gözü terazidir. Millet kimseye kara kaşı kara gözü için oy vermez. Millet yapılanlara oy verir." dedi.



-Isırılma tartışması



CHP İstanbul Milletvekili Erem Erdem, yerinden söz alarak, AK Parti Trabzon Milletvekili Muharrem Balta'nın Genel Kurul'da yaşanan kavgada bacağından ısırılma olayında kendisinin hedef gösterildiğini, bunun doğru olmadığını kaydetti. Bunun üzerine Erdem'in verdiği isimler yerlerinden birer dakika söz aldı.



AK Parti'li Balta, "Aldığım terbiye gereği yalan konuşmadım, iftira atmadım. Talihsiz olayda, yüzde yüz olarak bacağımı bir CHP milletvekilinin ısırdığı kesindir. Kesinlikle bu olayda Eren Erdem önümüzde değildi. Kesinlikle o değil." ifadesini kullandı.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sinsice arkadan yaklaşarak yumruk attığını, Altay'ın güvenirliğini ve saygınlığını yitirdiğini söyleyen Balta, "Sayın Baykal, siz bizim oyumuza ipotek koyamazsınız. Ben sizi kınıyorum." diye konuştu.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, kimin ısırdığına dair sosyal medyada isim vermediğini ifade ederek, "Bunu ispat etsin ben bugün milletvekilliğini bırakırım ama ispat edemezse kendisini milletvekilliğini bırakmaya davet ediyorum." dedi.



AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, "Gerekli testler yapıldıktan sonra hangi CHP'linin ısırdığı belli olacak." ifadesini kullandı.



AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır, TBMM'de yaşananları kınadığını belirterek, "Tweet atmadım. Bugün bir mesaj paylaştım. Hayvan fobim var. Mecliste hayvan görmek istemiyorum. Özellikle köpek görmek istemiyorum." diye konuştu.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konunun hem CHP'ye hem Meclise hakaret noktasına geldiğini kaydetti. Özel, "Bir milletvekiline 'bu Mecliste hayvan görmek istemiyorum' demek ne söyleyeni ne Meclisi yüceltir." değerlendirmesinde bulundu.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM'de tarihi boyunca bir milletvekilinin ilk defa ısırıldığını belirterek, "Benim de bir kadın milletvekilinin boğazını sıktığım söyleniyor. Hiçbir kadının boğazını sıkmam, sıkmadım. Bu şekildeki ifadelerin düzeltilmesini istiyorum." dedi.