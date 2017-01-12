Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP'liler kürsüyü işgal etti. Bunun üzerine AK Parti'liler kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü.



Teklifin 1. turdaki beşinci maddesi üzerinde CHP Grubu adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin görüşmelerdeki tavrını eleştirdi.



AK Parti'nin yanlış yaptığını iddia eden Özel, şöyle konuştu:



"Namusum ve şerefim üzerine size söylüyorum ki yanlış yapıyorsunuz. 12 Eylül 2010 referandumu burayı vuran F-16'yı, askerlerinizi şehit eden silahlara konulan mermiyi, tanklara konulan mazotu doldurmuştu. Bugün verdiğiniz yetkiler bu ülkenin sonunu getiriyor.



Televizyon kapalıyken göz görmeden kendi kendinizi imha etmeye çalışıyorsunuz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Biz halkın gözlerinin içine baka baka bu maddenin burada konuşulmasını temin etmek için gerekirse 24 saat çalışmak için ama halka bunu sınırsız olarak anlatmak için halkın kürsüsünün vazifesini yerine getirmek için halkın kürsüsünü sizden koruma altına alıyoruz. Halkın, milletin kürsüsüne sahip çıkıyoruz. Milletin kürsüsünü sizlerden koruyoruz."



CHP'liler kürsüyü çembere aldı



Özel'in bu sözlerinin ardından CHP milletvekilleri alkışlar eşliğinde kürsüye yürüdü ve kol kola girerek kürsüyü çembere aldı.



Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da "Burası bir tiyatro alanı, sahne değil. Ciddi bir iş yapıyoruz, millet adına iş yapıyoruz. Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Lütfen milletvekilleri yerlerine geçsin. Sayın milletvekilleri demokrasi anlayışınızın bu olmaması gerek." diye uyarıda bulundu.



CHP'lilerin eylemlerine devam etmesi üzerine Aydın birleşime ara verdi.



Arada CHP milletvekilleri "Yaşasın Cumhuriyet." diye slogan attı.



AK Parti'lilerin müdahalesi



AK Parti milletvekilleri kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga ve itiş kakış yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü. Kavgaya karışan bazı milletvekilleri yere düştü.



Kavga sırasında milletvekillerinin konuşma yaptığı kürsü ve ses sistemi zarar görerek çalışamaz hale geldi. Kürsünün yerinden çıktığı görüldü.



Genel Kurul salonunun bazı yerlerinde de hasar oluştu.



Salonun ortasında bulunan "Atatürk çiçeği" ile stenografların görev yaptığı masa zarar gördü. Oylama zarflarının atıldığı kupaların bulunduğu sehpa da kavga esnasında yerinden kaldırıldı. Stenografların oturduğu koltuğun bir milletvekili tarafından havaya kaldırıldığı, kupaların milletvekilleri tarafından birbirlerine fırlatıldığı görüldü.



Kavganın yatışmaması üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Başkanlık Divanındaki mikrofondan AK Parti milletvekillerine, "Herkes yerine otursun." çağrısını yaptı.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı da "Rica ediyorum sayın milletvekilleri, yakışmıyor bu. Bu Meclis bombalandı, bunu unuttunuz mu? Ayıptır ya. Sayın grup başkanvekilleri lütfen olaya müdahale edin." diyerek, AK Parti ve CHP Grup başkanvekillerine çağrıda bulundu.



Bu sırada hemen hepsi salonun ortasında ayakta duran CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı laf atışmaları devam etti. Siyasi partilerin yöneticileri ve bazı bakanlar milletvekillerini yatıştırmak için yoğun çaba gösterdi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yaşananları Genel Kurul salonunda izledi.



Aranın ardından birleşimi açan TBMM Başkanvekili Aydın, "Bu kürsü Kurtuluş Savaşı'nda dahi işgal edilmedi, bombalar altında da çalıştık. Herkes grubuna çekilsin." diyerek milletvekillerini yerlerine oturmaları konusunda uyardı.



Aydın, milletvekillerinin sözlü tartışmaları arasında, madde üzerinde şahsı adına konuşması için AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'a söz verdi. Ünal, ses sisteminin bozulması nedeniyle görevliler tarafından getirilen yaka mikrofonuyla kürsüde konuşmasını yaptı. Ünal konuşmasını yaparken AK Parti milletvekilleri etrafında bekledi.



Meclis kürsüsünün kutsal ve dokunulmazlığı olduğunu dile getiren Ünal, "Bu Meclis demokrasinin merkezidir. Milli iradenin tecelligahı olan bu Meclis kutsal bir Meclistir. Her birimiz millete karşı sorumluyuz. Bu sorumluluk Anayasa ve İçtüzükle belirlenmiştir. Anayasa ve İçtüzük dışında hareket etmemiz beklenemez. Kürsü işgali kabul edilemez." diye konuştu.



Ünal'ın konuşmasının ardından madde üzerinde soru cevap işlemi yapılmadı. Madde üzerinde verilen önergelerin oylaması da milletvekillerinin ayak üstü tartışmaları devam ederken yapıldı ve önergeler kabul edilmedi. Bazı CHP milletvekilleri ise bu duruma tepki gösterdi.



Madde üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını bildiren Aydın, birleşime bir kez daha ara verdi. Ayaktaki milletvekillerinin büyük bölümü, arada yerlerine oturdu ve gerginlik yatıştı.