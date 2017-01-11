Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, üçüncü maddenin gizli oylaması sırasında kavga çıktı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından, üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.



AK Parti milletvekilleri, oylama sırasında CHP'lilerin görüntü çekmemesi için kabinlerin ön tarafında durunca, CHP milletvekilleri buna tepki gösterdi.



Bunun üzerine başlayan tartışma, daha sonra yumruklaşmaya kadar varan kavgaya dönüştü. Kavga eden milletvekillerini araya giren arkadaşları ayırdı.



Milletvekillerini divanın önünü boşaltmaları yönünde sık sık uyaran Başkanvekili Ahmet Aydın, ikazlarına uyulmaması üzerine oylama işlemini durdurdu.



Bu sırada salonda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti milletvekilleri ile birlikte salondan ayrıldı.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, kavganın yatışmaması üzerine oy zarflarının atıldığı kupaların güvenceye alınmasını isteyerek, birleşime ara verdi.



Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, MHP sıralarının en önünde oturduğu görüldü.



Verilen arada, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP sıralarına giderek, ön sırada oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve grup başkanvekilleriyle bir süre görüştü.