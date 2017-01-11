Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri için geldiği Mecliste gazetecilerle sohbet etti.



Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin üçüncü maddesinin görüşmeleri sırasında TBMM'ye geldi.



Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda üçüncü maddenin Genel Kurulda oylanmasından önce, iktidar kulisinde oturan Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.



Daha sonra gazetecilerle kısa süre sohbet eden Yıldırım'a salep ikram edildi.



Daha sonra Genel Kurula giren Yıldırım, buradan ayrıldıktan sonra AK Parti TBMM Grup Başkanlığındaki makamına geçti.