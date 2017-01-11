Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu Anayasa değişiklik teklifinin içerisinde, devletin şeklinin Cumhuriyet olduğunu değiştiren, Cumhuriyetin niteliklerini değiştiren veya zayıflatan doğrudan veya dolaylı bir madde yoktur." dedi.



Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Anayasa değişiklik teklifinin 3. maddesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Anayasa değişikliklerinin nasıl olacağına ilişkin düzenlemenin Anayasa'da yer aldığını belirten Bozdağ, "Anayasa değişiklikleri yapılırken, 'Anayasacılara, falanlara, filanlara görüş sormazsanız, bu Anayasa yapılamaz' diye bir kural yok." diye konuştu.



Bekir Bozdağ, Anayasa değişikliğinin Meclisteki görüşme süreci hakkında bilgi verdi.



AK Parti ve MHP içerisinde çok değerli hukukçular bulunduğunu dile getiren Bozdağ, 24. Dönem'de kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunda konunun geniş bir şekilde müzakere edildiğini kaydetti.



Adalet Bakanı Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu Anayasa değişiklik teklifinin içerisinde, devletin şeklinin Cumhuriyet olduğunu değiştiren doğrudan veya dolaylı bir ifade yoktur. Cumhuriyetin niteliklerini değiştiren veya zayıflatan doğrudan veya dolaylı bir madde yoktur. Devletin resmi dili, başkenti, İstiklal Marşı, bayrağı, bunları değiştiren de herhangi bir şey yoktur. Hiç kimse, bu anayasa değişiklik teklifi içerisindeki maddeler arasında, Anayasanın ilk dört maddesini doğrudan veya dolaylı değiştiren bir hüküm olduğunu iddia edemez. Aksine bunlar, cumhuriyetin hem hukuk devleti hem de demokratik devlet niteliğini güçlendirmektedir.



Burada egemenliğin tek bir kişiye verilmesi söz konusu değildir. Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Burada da bir değişiklik söz konusu değildir. Burada yapılan şey nedir? Yasama ve yürütmenin tam ayrılması, birbirine karşı bağımsız olmasıdır. Şu anda yasamanın içinden yürütme çıkıyor, vatandaşın doğrudan yürütmeyi seçme yetkisi yok. 'Egemenliği halka götürmek demek' işte tam da bu. Yürütmeyi vatandaşa doğrudan seçme yetkisi verilmektedir."



Bozdağ, Mecliste, gensoru dışında bütün denetim mekanizmalarının sonuna kadar açık olacağını, gensorunun ise sistemin doğası gereği olmayacağını söyledi.