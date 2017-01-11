Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesinde, üçüncü maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.



CHP, "Anayasaya aykırı olduğu" iddiasıyla, maddenin tekliften çıkarılması yönünde önerge verdi.



Önerge üzerinde konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bugün doların 3,93 lira, avronun ise 4,11 lira olduğunu ifade ederek, "Döviz her geçen gün artıyor, doludizgin gidiyor." dedi.



Kulislerde bir söylenti olduğunu ifade eden Tezcan, "Deniliyor ki 'Eğer bu anayasa değişikliği geçmez ise AKP erken seçim yapar ve milletvekilliğiniz de biter.' Ben milletvekillerinin buna imkan vereceğini tahmin etmiyorum. AKP, bu değişiklik geçse dahi 6 ay içinde erken seçim kararı alabilir, milletvekilleri bunu bilsin." dedi.



CHP'nin önergesi, konuşmaların ardından kabul edilmedi.



HDP'nin de "maddenin tekliften çıkarılmasına" ilişkin önergesi reddedildi.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, maddenin görüşmelerinin tamamlandığını, gizli oylamaya geçileceğini belirterek, "Milletvekilleri ad okunmak suretiyle oylarını kullanacak. Hükümet ve komisyon sıralarında ve kürsü önünde, görevli arkadaşlar ve Başkanlık Divanı üyeleri haricinde kimse kalmasın." diyerek milletvekillerini uyardı.



Aydın'ın, gizli oylamanın nasıl yapılacağını anlatmasının ardından, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda üçüncü maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylamaya geçildikten sonra AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşanınca, Başkanvekili Aydın oylamayı durdurdu, ortamın sakinleşmesi üzerine tekrar başlattı.