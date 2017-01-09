Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Anayasa, iktidarlar için yapılmaz. Anayasalar, dünyanın her tarafında toplum, halk, kamu için yapılır." dedi.



TBMM Genel Kurulunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde HDP Grubu adına konuşan Beştaş, önemli ve tarihi bir görüşme yapılırken Mecliste canlı yayın olmamasının çok büyük bir problem olduğunu söyledi.



Beştaş, anayasa değişikliği diyemeyecekleri bir teklifin önlerinde olduğunu ve halkın gündemi ile iktidarın gündeminin başka olduğunu ileri sürdü. Anayasanın iktidarlar için yapılmayacağını belirten Beştaş, "Anayasalar, dünyanın her tarafında toplum, halk, kamu için yapılır. Çünkü adı üstünde; anayasa bir toplumsal sözleşmedir. Sözleşmenin tarafları yoksa o sözleşme yapma özelliği baştan beri sakatlanmıştır." ifadesini kullandı.



OHAL döneminde yaşananları anlatan Beştaş, partilerine yönelik operasyonların devam ettiğini, 22 Temmuz 2015'ten bu yana partilerine mensup 8 bin 841 kişinin gözaltına alındığını, 2 bin 793 kişinin ise tutuklandığını söyledi.



"Gizli anlaşmayla oluşturdukları ittifak sonucunda önümüze bir anayasa değişiklik teklifi getirdiler." diyen Beştaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz darbe girişiminden sonra darbecilerin kimliği değişmiştir. Sadece direksiyona iktidar partisi geçmiştir. Şu anda zaten bir darbe yaşıyoruz. Darbe olsaydı yine bunlar olacaktı. Bu darbe devam ettirilmektedir. Şimdi Meclise darbe yapılıyor. Anayasalar yapıldıkları dönemin koşullarını olduğu gibi yansıtır. Bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değildir. Nitelik bakımından çoğunluğun azınlığa tahakkümünü artıracak, yöntem ve içerikte hazırlanacak metinler toplumsal bağları koparma noktasına getirmek gibi çok önemli bir riski de beraberinde getirmektedir.



Mevcut 1982 Anayasası tarif edilirken şunu çok duymuşsunuzdur; erkek, Türk, Sünni bir anayasa. Bu değişiklikle bu daha da pekiştiriliyor. Erkek, Türk, Sünni anayasanın üstüne bir de erkek bir sultan ekleniyor."



Beştaş, daha onurlu bir yaşam, toplumsal barış, kadın özgürlüğü, daha fazla canı toprağa düşürmemek, "Kürt meselesinde" demokratik çözüm için HDP olarak teklife, "hayır" diyeceklerini söyledi.



Öte yandan, Beştaş, konuşması sırasında HDP'nin tutuklu milletvekillerinin yer aldığı fotoğrafı kürsüye koydu.