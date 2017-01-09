Anayasa Değişiklik Teklifi Genel Kurulda

Anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri öncesinde art arda usul tartışmaları açıldı.



CHP ve HDP'nin, teklifin anayasaya aykırılığa yönelik usul tartışmalarının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz alarak, teklif üzerinde, tali komisyon olarak Adalet, Milli Savunma, İçişleri ile Plan ve Bütçe komisyonlarından görüş alınması gerektiğini savundu.



Anayasa Komisyonu görüşmeleri sırasında bu konuda talepte bulunduklarını ifade eden Özel, komisyonun, bu taleplerini karara bağlamadığını, eksiklik olduğunu öne sürdü. Özel, 4 komisyonun görüşlerinin alınmasının, anayasa değişikliği için olmazsa olmaz olduğunu öne sürdü.



Özel, bu eksikliğin giderilmesi için başkanlık tarafından işlem yapılmasını istedi.



TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, hangi komisyona sevk edileceği yetkisinin, Meclis Başkanlığına verildiğini, daha sonra bu yetkinin esas komisyonda olduğunu ifade etti.



Usulüne uygun işlem yapıldığını belirten Aydın, bugüne kadarki uygulamalarda anayasa görüşmelerinin, esas komisyonda olduğunu anımsattı. Aydın, kanun tekliflerinin havalelerine yönelik itiraz yapılamadığını ifade etti.



Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da komisyona havale esasının başkanlığın yetkisinde bulunduğunu, başkanlığın bunu teamüllere bakarak yaptığını söyledi. Şentop, 18 kez anayasa değişikliği yapıldığına, bu değişikliklerin esas komisyon olarak Anayasa Komisyonuna havale edildiğine işaret etti.



Şentop, komisyon aşamasında da bunun dile getirildiğini, geneli üzerinde dört komisyonda görüşülmesinin doğru olmayacağını, ilgili maddeler geldiğinde, ilgili komisyonda ele alınabileceğini söylediklerini anlattı. Şentop, ilgili maddelerde de böyle bir talebin gündeme getirilmediğini belirtti.



Özel, daha sonra usul tartışması açılmasını talep etti.



Aydın, usul tartışmasından sonra da tavrında bir değişiklik olmadığını söyledi.