Anayasa Değişiklik Teklifi Altıncı Madde Oylaması Tekrardan Baştan Başladı

Anayasa değişiklik teklifi altıncı madde oylaması tekrardan baştan başladı.

Anayasa Değişiklik Teklifi Altıncı Madde Oylaması Tekrardan Baştan Başladı

Anayasa değişiklik teklifi altıncı madde oylaması tekrardan baştan başladı.

Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmeleri devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi altıncı madde oylaması tekrardan baştan başladı.

Başbakan Binali Yıldırım Genel kurul salonu'na AK parti milletvekillerinin alkışları arasında girdi ve oyunu kullandı. (AUÖ-GD) - ANKARA

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