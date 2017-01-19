Anayasa değişiklik teklifi altıncı madde oylaması tekrardan baştan başladı.
Anayasa değişiklik teklifi ikinci tur görüşmeleri devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi altıncı madde oylaması tekrardan baştan başladı.
Başbakan Binali Yıldırım Genel kurul salonu'na AK parti milletvekillerinin alkışları arasında girdi ve oyunu kullandı. (AUÖ-GD) - ANKARA
Anayasa Değişiklik Teklifi Altıncı Madde Oylaması Tekrardan Baştan Başladı
Anayasa değişiklik teklifi altıncı madde oylaması tekrardan baştan başladı.
Anayasa değişiklik teklifi altıncı madde oylaması tekrardan baştan başladı.
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