- ANKARA (İHA) - Anayasa değişiklik teklifi 16. maddesi 341 oyla kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 16. madde oylamasına 482 milletvekili katıldı. 16. madde 341 kabul, 134 ret, bir çekimser, 3 boş, 3 geçersiz oy kullanıldı.
(AUÖ-MK-Y) - ANKARA
Anayasa Değişiklik Teklifi 16. Maddesi 341 Oyla Kabul Edildi
- ANKARA (İHA) - Anayasa değişiklik teklifi 16. maddesi 341 oyla kabul edildi- TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor.
- ANKARA (İHA) - Anayasa değişiklik teklifi 16. maddesi 341 oyla kabul edildi
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