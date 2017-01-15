- ANKARA (İHA) - Anayasa değişiklik teklifi 14. maddesi 341 oyla kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 14. madde oylamasına 483 milletvekili katıldı. 13. madde 343 kabul, 133 ret, bir çekimser, 4 boş, 4 geçersiz oy kullanıldı. - ANKARA
Anayasa Değişiklik Teklifi 14. Maddesi 341 Oyla Kabul Edildi
- ANKARA (İHA) - Anayasa değişiklik teklifi 14. maddesi 341 oyla kabul edildi- TBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor.
- ANKARA (İHA) - Anayasa değişiklik teklifi 14. maddesi 341 oyla kabul edildi
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