Anayasa Değişiklik Teklifi 11. Maddesi 342 Oyla Kabul Edildi

Anayasa değişiklik teklifi11. maddesi 342 oyla kabul edildi.



TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 11. maddede 481 milletvekili oy kullandı. Oy dağılımı şu şekilde oluştu; 342 kabul, 135 ret, bir çekimser, 3 boş.



Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti milletvekilleri ile fotoğraf çektirdi, sohbet etti. - ANKARA