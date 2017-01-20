Anayasa değişiklik teklifi11. maddesi 342 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 11. maddede 481 milletvekili oy kullandı. Oy dağılımı şu şekilde oluştu; 342 kabul, 135 ret, bir çekimser, 3 boş.
Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandıktan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti milletvekilleri ile fotoğraf çektirdi, sohbet etti. - ANKARA
Anayasa Değişiklik Teklifi 11. Maddesi 342 Oyla Kabul Edildi
Anayasa değişiklik teklifi11. maddesi 342 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifi11. maddesi 342 oyla kabul edildi.
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