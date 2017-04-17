Anayasa Değişikliğiyle Ilgili Tartışmalar Bitti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili tüm tartışmaların bittiğini vurguladı. Erdoğan, "Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Hükümet kurma kavgaları, pazarlıkları, koalisyonlar dönemi sona erdi" dedi.



Referandumun ardından İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan'ı vatandaşlar burada da yalnız bırakmadı. Kendisini coşku gösterileri ile karşılayan vatandaşlara hitap eden Erdoğan, anayasa değişikliğinin bir kez daha ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu. 'Evet' de dese, 'hayır' da dese sandık başına gidip tercihini ortaya koyan tüm vatandaşlara şükranlarını sunduğunu belirten Erdoğan, "'Evet' diyenlere geleceğimiz için kritik önemde gördüğüm ve her aşamasına öncülük ettiğim bu değişikliğe verdikleri destek sebebiyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Buradan AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım'a ve AK Parti'ye gönül vermiş tüm kardeşlerime, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş tüm kardeşlerime, tercihlerini evet olarak ortaya koyan partilerimiz yöneticilerine ve o partilere gönül vermiş kardeşlerime, partileri ne olursa olsun, yöneticileri ne derse desin tercihlerini 'evet' yönünde sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Partisinin veya kurumunun tercihi 'evet'ten yana olduğu halde farklı oy kullanan vatandaşlarımız varsa onları da anlayışla karşılıyorum. Bu durum sadece bizim meramımızı yeterince anlatamadığımızı, anayasa değişikliğinin içeriğini ve önemini yeterince izah edemediğimizi gösterir" diye konuştu.



"TÜM TARTIŞMALAR BİTMİŞTİR"



Asıl olanın milletin ne dediği olduğunu vurgulayan Erdoğan, 25 milyon 200 bine yakın vatandaşın tercihiyle anayasa değişikliğinin kabul edildiğini kaydetti. Erdoğan, anayasa değişikliğiyle ilgili tüm tartışmaların bittiğinin altını çizerek, "Türkiye tarihinin en büyük oy sayısıyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle gelen yenilikler artık tüm milletimizin hizmetindedir. Artık yönümüzü geleceğe çevirme zamanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla ve tüm gücümüzle ülkemizin ve milletimizin emrinde olarak çalışmayı sürdüreceğiz. Durmak yok, yola devam diyeceğiz" şeklinde konuştu.



"HÜKÜMET KURMA KAVGALARI, PAZARLIKLARI, KOALİSYONLAR DÖNEMİ SONA ERDİ"



"Bugüne kadar milletimize nasıl aşk ile, sevda ile, adanmışlık ile hizmet ettiysek bundan sonra da aynı şekilde yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:



"Anayasa değişikliğiyle milletimiz yeni bir yönetim sistemine, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararını vermiş oldu. Bundan rahatsız olanlar olacak. Onları biliyorsunuz zaten. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Hükümet kurma kavgaları, pazarlıkları, koalisyonlar dönemi sona erdi. Önümüzdeki ilk seçimlerden itibaren ki Kasım 2019, onun önünde Mart 2019 yerel seçimler. Artık karar milletindir, söz, milletindir. Sizin sözünüzün üstünde söz, kararınızın üstünde karar yok."



(Abdullah Sarıca - Derya Yetim /İHA)