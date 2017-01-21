Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" Çalıştayı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, anayasa değişikliği teklifine ilişkin referandumda Türk milletinin demokrasiye sahip çıkmanın erdemini göstereceğini söyledi.



Feyzioğlu, İzmir Barosu'nun düzenlediği "Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz" başlıklı çalıştayda yaptığı konuşmada, anayasada öngörülen değişikliklerin "bölünme ve kalıcı istikrarsızlık" getireceğini, milletin bu projeye izin vermeyeceğini öne sürdü.



Cumhurbaşkanının Türk milletinin tamamını temsil ettiğini, parti genel başkanı olması durumunda partisinin il ve ilçe başkanlığını temsil eden bir makama dönüşeceğini savunan Feyzioğlu, böyle bir durumda da milletin bölüneceğini, vatan topraklarının parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya geleceğini belirtti.



Feyzioğlu, şöyle konuştu:



"Açık ve seçik söyleyeyim, bu referandum milletimizin önüne yüce Allah tarafından konulmuş bir nimettir. Çünkü Türk milleti bu referandumda demokrasiye ve Türk vatanına sahip çıkmanın erdemini herkese gösterecektir. O günden sonra hiç kimse bir daha Türk milletine tepeden bakmaya cesaret edemeyecektir. Türk milletinin elinden demokrasiyi almaya cüret etmeyi aklının ucundan dahi geçiremeyecektir. O yüzden bu referanduma umutla yaklaşalım."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi halkı bir ve beraber olmaya çağırdığını anımsatan Feyzioğlu, partili bir cumhurbaşkanının böyle bir çağrısına sadece partisinin teşkilatlarının yanıt vereceğini ileri sürdü.



Konunun kişi veya siyasi parti düzleminde tartışılmaması gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Konu, sadece ve sadece Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması konusudur. Herkesin vücudu bir gün elbet toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, Atatürk ilkelerine bağlı olarak ilelebet payidar kalacaktır. Her daim milletinin bir unsuru, bir ferdi olarak gurur duyan bir kişi olarak, 100 bin avukatın temsilcisi olarak size söz veriyorum, Türk milleti bu değişikliğe izin vermeyecektir."



İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ise anayasa değişikliği teklifinin ülke şartlarına uygunluğu düşünülmeden hareket edildiğini savunarak referandum öncesi halkı bilgilendireceklerini söyledi.



Çalıştayda eski milletvekilleri Kemal Anadol ve Prof.Dr. Süheyl Batum ile akademisyenler Prof.Dr. Osman Korkut Kanadoğlu ve Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu da birer konuşma yaptı.