Anayasa Değişikliğine İlişkin Referandum

MHP Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, teşkilatları ile ülkücü hareketin neferlerinin, liderleri Devlet Bahçeli'nin izinde ve beraberinde olduğunu bildirdi.



Başkan Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yaşanan "Cumhurbaşkanlığı sistemi" tartışmalarının MHP üzerinden yürütülmeye çalışıldığını öne sürdü.



Referandumda MHP'nin değil, cumhurbaşkanlığı sisteminin oylanacağını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:



"Aklı başında her insan bunun farkındadır. Fakat ısrarla milliyetçi-ülkücü hareket mensupları arasına nifak tohumları serpmek isteyen dimağlar, bu niyetlerini gerçekleştirebilmek maksadıyla ısrarla çabalamaktadır. Yazılı, görsel ve sosyal medya aracılığıyla ülkücüleri birbirine düşürmek isteyenlere açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki, ülkücü hareketin lideri neredeyse ülkücü hareket de oradadır. Anlamayanlar için tane tane ve hece hece tekrarlamam gerekirse, teşkilatımız ve Ülkücü hareketin neferleri, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin izinde ve beraberindedir. Gerek kamuoyu gerekse Milliyetçi Hareket Partisi mensubu olan herkes bunu iyice idrak etmelidir."