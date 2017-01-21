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Anayasa Değişikliği Teklifinin Yasalaşması
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Anayasa Değişikliği Teklifinin Yasalaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Şimdi söz milletimizde.

Anayasa Değişikliği Teklifinin Yasalaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasa değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye'ye EVET diyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, milletin hak ettiği güçlü yönetim sistemini sağlayacak anayasa değişikliği için Meclis'in görevini yaptığını belirtti.

Albayrak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye'ye EVET diyecek. Bu ideal için, Mecliste fedakarca emek sarf eden ve bir tarihi sorumluluğu omuzlayan, AK Parti Grubumuzu ve MHP Grubu'nu tebrik ediyorum."

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