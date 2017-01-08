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Anayasa Değişikliği Teklifinin İkinci Maratonu Başlıyor
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Anayasa Değişikliği Teklifinin İkinci Maratonu Başlıyor

Meclis bu hafta, anayasa değişikliği teklifi için hafta sonu da dahil yoğun mesai yapacak.

Anayasa Değişikliği Teklifinin İkinci Maratonu Başlıyor

Meclis bu hafta, anayasa değişikliği teklifi için hafta sonu da dahil yoğun mesai yapacak.

Kaynak: Dunya.com

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