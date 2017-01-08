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Anayasa Değişikliği Teklifinin İkinci Maratonu Başlıyor
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Anayasa Değişikliği Teklifinin İkinci Maratonu Başlıyor
8 Ocak 2017 Pazar 13:27
Meclis bu hafta, anayasa değişikliği teklifi için hafta sonu da dahil yoğun mesai yapacak.
Meclis bu hafta, anayasa değişikliği teklifi için hafta sonu da dahil yoğun mesai yapacak.
Kaynak:
Dunya.com
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