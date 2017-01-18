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Anayasa Değişikliği Teklifinin Birinci Maddesi Kabul Edildi
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Anayasa Değişikliği Teklifinin Birinci Maddesi Kabul Edildi
18 Ocak 2017 Çarşamba 19:22
İkinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.
İkinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.
Kaynak:
Dunya.com
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