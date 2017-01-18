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Anayasa Değişikliği Teklifinin Birinci Maddesi Kabul Edildi
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Anayasa Değişikliği Teklifinin Birinci Maddesi Kabul Edildi

İkinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.

Anayasa Değişikliği Teklifinin Birinci Maddesi Kabul Edildi

İkinci tur görüşmeleri yapılan anayasa değişikliği teklifinin birinci maddesi 345 oyla kabul edildi.

Kaynak: Dunya.com

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