9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
Anayasa Değişikliği Teklifinin 9'uncu Madde Görüşmelerine Başlandı (3)
9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİTBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanının Yüce Divan'da yargılanma koşullarını belirleyen 9'uncu madde, 343 kabul, 137 ret, 3 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi.
9'UNCU MADDE KABUL EDİLDİ
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