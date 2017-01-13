Anayasa Değişikliği Teklifinin 9. Maddesi Kabul Edildi

Anayasa değişiklik teklifinin 9. maddesi 343 oyla kabul edildi.



TBMM Genel Kurlunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. Teklifin 9. Maddesi için yapılan oylamada 485 milletvekili oy kullandı. 9. madde için 343 kabul, 137 ret, 3 boş ve 2 geçersiz oy kullanıldı. - ANKARA