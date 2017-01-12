Anayasa Değişikliği Teklifinin 6'ncı Maddesi Kabul Edildi (2)

Anayasa değişikliği teklifinin 343 oy ile kabul edilen 6'ncı maddesiyle kuvvetler ayrılığı prensibine uygun olarak yasamanın yürütmeyi denetlemesi ile Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermesi, yasamanın görev ve yetkileri arasından çıkarılıyor. TBMM Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.



ANKARA,