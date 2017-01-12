Meclis'in Geleceğini Belirleyen Madde Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 4. ve 5. maddesi kabul edildi.

4. MADDE 343 KABUL ALDI

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, "TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını" öngören dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

İKİ SEÇİM İÇİN AYNI GÜN SANDIĞA GİDİLECEK

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın "TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi" olarak değişiyor.

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

5. MADDE DE 343 KABUL ALDI

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, Meclisin görev ve yetkilerinin sıralandığı beşinci maddesine ise 343 kabul, 7 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 354 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 7 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 1 geçersiz oy çıktı. CHP milletvekilleri oylamaya katılmadı.

TBMM'NİN GÖREVLERİ BELİRLENDİ

Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, birleşime ara verdi. Aydın, ara sonrası komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

CHP'LİLER OYLAMAYA KATILMADI

Oylamaya katılmayan CHP'liler, birleşimin kapanmasının ardından bir süre sıralarında oturdu.

AK Parti'lilerin Genel Kurul salonundan ayrılmasından bir süre sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin milletvekillerine dönerek, şunları söyledi:

"CHP Grubunun vatandaştan aldığı emanetin, vazifenin ne demek olduğunu bilen, Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün burada yazılı olmasının anlamını bilen, bir gece yarısı televizyonlar kapalıyken, gecenin 03.00'ünde Meclisin yetkilerini saraya devredenlere karşı, yüreğiyle gelip onların saraya teslim etmek istedikleri bu kürsüye sahip çıkan, AKP'nin tüm saldırılarına, milletin kürsüsünü yere devirmeyi göz alacak kadar gözü dönmüşlüğe rağmen bu direnişi gösteren CHP'nin milletvekilleriyle, CHP'nin üyeleriyle, parlamenter demokrasinin ne demek olduğunu bilen, Kurtuluş Savaşı'nı verenlerin torunları, evlatları hepinizle gurur duyuyorum."

Özel'in kısa konuşmasının ardından CHP milletvekilleri topluca Genel Kurul salonundan ayrıldı.