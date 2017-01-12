TÜMÜ
Haberler Search
Anayasa Değişikliği Teklifinin 4. Maddesi Kabul Edildi

Anayasa Değişikliği Teklifinin 4. Maddesi Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi kabul edildi.

Anayasa Değişikliği Teklifinin 4. Maddesi Kabul Edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda oylanan, seçim tarihlerini belirleyen Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesi, 139 ret oyuna karşı 343 kabul oyuyla kabul edildi. (OED-GD) - ANKARA

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa değişikliği, Tbmm Genel Kurulu, Türkiye, Ankara
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads