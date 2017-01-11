TBMM Genel Kurulunda,anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi 341 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. 18 yaşa seçilme hakkı getiren 3. madde 139 ret oya karşılık 341 oyla kabul edildi. - ANKARA
Anayasa Değişikliği Teklifinin 3. Maddesi Kabul Edildi
TBMM Genel Kurulunda,anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi 341 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda,anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi 341 oyla kabul edildi.
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