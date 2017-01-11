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Anayasa Değişikliği Teklifinin 3. Maddesi Kabul Edildi

Anayasa Değişikliği Teklifinin 3. Maddesi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda,anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi 341 oyla kabul edildi.

Anayasa Değişikliği Teklifinin 3. Maddesi Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulunda,anayasa değişikliği teklifinin 3. maddesi 341 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri devam ediyor. 18 yaşa seçilme hakkı getiren 3. madde 139 ret oya karşılık 341 oyla kabul edildi. - ANKARA

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Anayasa değişikliği, Tbmm Genel Kurulu, Ankara
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