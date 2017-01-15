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Anayasa Değişikliği Teklifinin 17. Maddesi Görüşülüyor
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Anayasa Değişikliği Teklifinin 17. Maddesi...
Trump'tan Otomotiv Üreticilerine ABD Şartı
Anayasa Değişikliği Teklifinin 17. Maddesi Görüşülüyor
15 Ocak 2017 Pazar 19:42
Meclis, anayasa değişiklik teklifinin 1'inci turunda 17'nci maddenin görüşmelerini yapıyor.
Meclis, anayasa değişiklik teklifinin 1'inci turunda 17'nci maddenin görüşmelerini yapıyor.
Kaynak:
Dunya.com
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