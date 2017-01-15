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Anayasa Değişikliği Teklifinin 17. Maddesi Görüşülüyor
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Anayasa Değişikliği Teklifinin 17. Maddesi Görüşülüyor

Meclis, anayasa değişiklik teklifinin 1'inci turunda 17'nci maddenin görüşmelerini yapıyor.

Anayasa Değişikliği Teklifinin 17. Maddesi Görüşülüyor

Meclis, anayasa değişiklik teklifinin 1'inci turunda 17'nci maddenin görüşmelerini yapıyor.

Kaynak: Dunya.com