Anayasa Değişikliği Teklifinin 14. Maddesi, 342 Oyla Kabul Edildi

Anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısını düzenleyen 14. maddesi, 342 oyla kabul edildi.



TBMM Genel Kurulunda yapılan gizli oylamaya, 486 milletvekili katıldı.



Maddenin oylama sonucunu açıklayan TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, oylamaya 486 milletvekilinin katıldığını, 342 kabul, 139 ret oyu verildiğini, 3 boş, 3 geçersiz oy çıktığını duyurdu.



Teklifin bu maddesiyle, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun yapısında değişikliğe gidiliyor.



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek. Kurulun üye sayısı 13, daire sayısı 2 olacak. Kurula Adalet Bakanı başkanlık edecek ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı da kurulun doğal üyesi olacak.



Kurulun 3 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hakim ve savcıları arasından, 1 üyesi birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hakim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca; 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından TBMM tarafından seçilecek.



Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması gerekecek.



Kurulun TBMM tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılacak. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyona gönderecek.



Komisyon, her bir üyelik için 3 adayı, üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğuyla belirleyecek. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde her bir üyelik için en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulüyle aday belirleme işlemi tamamlanacak.



TBMM, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu aranacak. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi tamamlanacak.



Üyeler, 4 yıl için seçilecek. Süresi bitenler, bir kez daha seçilebilecek.



Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılacak. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan kurul üyeliğinin boşalması durumunda, bunu takip eden 30 gün içinde yeni üyelerin seçimi yapılacak.



Tekerlekli sandalye ile geldi



Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, oy kullanmak için Genel Kurul salonuna tekerlekli sandalye ile geldi.



Protezsiz şekilde salona giren Pavey'i, partililer alkışlarla karşıladı. Adının okunması sonrasında Pavey, partililerin yardımıyla kabine gitti. Tekerlekli sandalyenin sıraların arasından geçmemesi üzerine Pavey ayağa kalktı ve tekerlekli sandalye kaldırılarak, geçirildi.



Pavey, daha sonra milletvekillerinin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.