Anayasa Değişikliği Teklifinin 13. Maddesi, Meclis'te Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, anayasa değişiklik teklifinin askeri mahkemelerin kaldırılmasını öngören 13. maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi. 482 milletvekilinin katıldığı oylamada 1 çekimser, 3 boş, 2 de geçersiz oy kullanıldı.

DİSİPLİN MAHKEMELERİ DIŞINDA ASKERİ MAHKEME KURULAMAYACAK

Teklifin 13. maddesine göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.

TEKLİFİN 13. MADDESİ

MADDE 13: 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir."