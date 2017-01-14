Anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesi 343 oyla kabul edildi
TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 13. madde oylamasına 482 milletvekili katıldı. 13. madde için 343 kabul, 133 ret, bir çekimser, 3 boş, 2 geçersiz oy kullanıldı. - ANKARA
Anayasa Değişikliği Teklifinin 13. Maddesi 343 Oyla Kabul Edildi
Anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesi 343 oyla kabul edildiTBMM Genel Kurulu’nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor.
Anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesi 343 oyla kabul edildi
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