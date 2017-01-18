CHP İzmir İl Başkanlığınca anayasa değişikliği teklifine tepki eylemi yapıldı.



CHP İzmir İl Teşkilatı tarafından organize edilen eylemde, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan ve anayasa değişikliği istemediklerini belirten bir grup, ellerinde "hayır" yazılı dövizlerle sloganlar attı.



CHP İl Başkanı Asuman Ali Güven, TBMM'de görüşülen anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesi durumunda vatandaşların referandumda buna izin vermeyeceğini savundu.



Türkiye'nin referandum sonrası önünün açılacağını söyleyen Güven, demokrasi, insan hakları ve barış içinde İzmir'in iktidara gereken cevabı vereceğini ifade etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.