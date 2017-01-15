Anayasa Değişikliği Teklifinde 13. Madde 343 Kabul, 133 Ret Oy Ile Kabul Edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

TBMM Genel Kurulu

Anayasa değişikliği teklifinde 13. madde kabul edildi

Oyun kullanılması

Sonucun açıklanması Anayasa değişikliği teklifinde 13. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.

TBMM - TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, askeri mahkemelere ilişkin 13. maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.



Genel Kurulda, teklifin 13. maddesinin gizli oylamasına 482 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 1 oy çekimser, 3 oy boş çıktı, 2 oy geçersiz sayıldı.



Teklifin 13. maddesine göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.



Muhabir: Alper Atalay