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TBMM Genel Kurulu
Anayasa değişikliği teklifinde 13. madde kabul edildi
Oyun kullanılması
Sonucun açıklanması Anayasa değişikliği teklifinde 13. madde kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.
TBMM - TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, askeri mahkemelere ilişkin 13. maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.
Genel Kurulda, teklifin 13. maddesinin gizli oylamasına 482 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 133 ret oyu kullanıldı, 1 oy çekimser, 3 oy boş çıktı, 2 oy geçersiz sayıldı.
Teklifin 13. maddesine göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde asker kişilerin görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.
Muhabir: Alper Atalay
Anayasa Değişikliği Teklifinde 13. Madde 343 Kabul, 133 Ret Oy Ile Kabul Edildi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : TBMM Genel Kurulu Anayasa değişikliği teklifinde 13. madde kabul edildi Oyun kullanılması Sonucun açıklanması Anayasa değişikliği teklifinde 13. madde kabul edildi TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :