Anayasa Değişikliği Teklifi Komisyonda

TBMM Anayasa Komisyonunda, anayasa değişiklik teklifinin disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemelerin kurulamayacağı ancak savaş halinde askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemelerin kurulabileceğine dair madde kabul edildi.



Anayasa Komisyonu, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine devam ediyor.



Toplantıda, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'nun fıstık ikramı oldu. CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, fıstığın, konuşmasından sonra dağıtılmasını istedi. CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer de fındık fıstık yenilerek hiçbir ülkede anayasa çalışması yapılamayacağını söyledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Usluer'in sözleri üzerine, "IŞİD'çi vekillerimiz yok. IŞİD, Türkiye ve Türk halkının düşmanı örgüt, onunla mücadele ediyoruz." dedi.



Usluer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi ikbali için bu anayasa değişikliği teklifinin hazırlandığına yönelik olarak da Bostancı, "CHP'li arkadaşlar zaman zaman Erdoğan'dan bağımsız bu teklifi tartıştıklarını söylüyorlar zaman zaman da ona bağlıyorlar. Genel Kurula geldiğinde milletin vekilleri evet derse millete gidecek, millet de evet derse yürürlüğe girecek, 2019'da cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Milletimiz, şahsi ikbalinin peşinde olanlar ile milletin ikbali peşinde olanları iyi ayırt eder." diye konuştu.



Kahraman'a geçmiş olsun temennisi



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, teklifle tartıştıkları konunun, Erdoğan olmadığını ifade ederek, bu yetkiler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda da olsa buna karşı çıkacaklarını kaydetti.



Gök, ayrıca Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Bostancı, kendisine gelen bilgiye göre Kahraman'ın, rutin bir kontrol için hastaneye gittiğini ifade etti.



Komisyon Sözcüsü Abdurrahman Öz, MHP Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ve HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da Kahraman'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Görüşmelerin ardından teklifin 16. maddesi kabul edildi. Buna göre, disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. Ancak savaş halinde askerlerin görevleriyle ilgili işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilecek.