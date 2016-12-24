Anayasa Değişikliği Teklifi Komisyonda

TBMM Anayasa Komisyonunda, anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesi, kavgaya yol açtı.



AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon, 5. gününde de teklifin tümü üzerinde görüşmelerini sürdürdü.



CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, başkanlık sistemini, ABD hariç neredeyse hiçbir ülkenin, tam, demokratik bir şekilde uygulayamadığını öne sürdü. Akyıldız, denenmiş ve demokrasi ile en bağdaşan sistemin devamının tercih edilmesi gerektiğini ancak şu anki sistemin de çok tatmin edici olmadığını ifade etti.



Anayasa değişikliği teklifinin, anayasanın çiğnenip fiili hale getirilmesi olduğunu öne süren Akyıldız, 12 Mart darbecilerinin dahi vermediği yetkinin, bir kişiye verildiğini, apoletli darbecilere rahmet okutulduğunu savundu.



Akyıldız, "Bu anayasa ile diktatör yaratırız. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmaz. Bu teklif geçerse, Meclisi mezara demokrasiyi tarihe gömeriz. Başkanlık sistemini isteyen iki kişi var biri Abdullah Öcalan, diğeri de Sayın Cumhurbaşkanı." görüşünü savundu.



Akyıldız'ın konuşmasının ardından AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, AK Parti Bursa Milletvekili Zekiraya Birkan, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal imzasıyla geneli üzerindeki konu açıklığa kavuştuğundan teklifin maddelerine geçilmesine dair bir önerge sunuldu.



Bir konu üzerindeki görüşmelerin ilanihaye yapılmasının mümkün olmadığı ve görüşülen konunun vuzuha kavuştuğu gerekçesiyle verilen kifayeti müzakere önergesi okundu ve maddelerine geçilmesi oylanarak, kabul edildi.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP milletvekilleri, bunun üzerine ayağa kalkarak itiraz etti.



Kanunların her yerde çiğnenebileceğini ancak hiç çiğnenmeyecek yerin Meclis olduğunu ifade eden Altay, "Geçmişte 4 artı 4 artı 4'e de böyle yapıldı, parlamento tarihinde kara gün olarak yazıldı. Önerge gelebilir. Baştan beri tutumunuz; biraz muhalefeti konuşturalım. Grup Başkanvekili olarak daha tümü üzerinde görüşlerimi belirtmedim. Yaptığınız siyasi eşkiyalıktır, gümrükten mal kaçırma mantığıdır." diyerek teklifin maddelerine geçilmesine karşı çıktı.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Altay'a laf atarak, yumruğunu bir kaç kez sıraya vurdu. Bunun üzerine Altay, "Bana lan deme... Bana mı diyorsun, senin Allah belanı versin..." diyerek, masadaki plastik su şişesini Yılmaztekin'e doğru fırlattı.



AK Parti'li milletvekilleri de Altay'a "Eşkiya sensin" diye karşılık verdi. AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmaların devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Şentop, milletvekillerini sakin olması konusunda uyardı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da bu komisyonun aldığı karara eşkiyalık deme hakkına kimsenin sahip olmadığını belirtti. Elitaş, CHP milletvekillerinin yaptıklarının, alışkanlık olduğunu ifade ederek, herkesten fazla sakin olması gerekenin grup başkanvekili olduğunu kaydetti.



Altay, AK Parti'nin tahriklerine rağmen olay çıkmasına izin vermeyeceklerini kaydederek, "Elitaş sana da küfür etseler sinirlenir, su atarsın. Buraya kendime küfür ettirmeye gelmedim." dedi.



Üzgün de olduğunu dile getiren Altay, "Bu hamlenizi pazartesi bekliyordum acelenizi anlamadım." diye konuştu.



Şentop da tarihin en uzun süren geneli üzerindeki görüşmeler olduğunu kaydetti.



CHP'li milletvekillerinin komisyondaki itirazı sürüyor.