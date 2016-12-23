Anayasa Değişikliği Teklifi Komisyonda

TBMM Anayasa Komisyonu, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerine devam edecek.



Komisyonda söz alan milletvekilleri, teklifle ilgili görüşlerini ifade etti.



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, görüşmelerin başladığı günden bu yana en uzun konuşmayı yaptı. Tanal, yaklaşık 3 saat süren konuşmasında, teklifle ilgili görüşlerini dile getirdi.



Başkanlık sisteminin Türkiye'ye uygun olmadığını savunan Tanal, denge ve denetim mekanizmasının teklifte öngörülmediğini söyledi. Başkanlık sisteminin federasyon yapılarına uygun olduğunu öne süren Tanal, "Federasyonu getirme niyetiniz yoksa bu değişiklik uygun değil. Sistemimiz zaten fiilen yarı başkanlık gibi uygulanıyor." diye konuştu.



Tanal'ın konuşmasını sürdürmesi üzerine AK Parti'li milletvekilleri, "Kaç sayfa kaldı? Bugüne kadar rekor sizde..." dedi.



Mahmut Tanal, konuşmasını bitirirken, "Umarım sizi ikna etmişimdir. Bu teklif terörü bitirmeyecek, hukuku egemen kılmayacak, işsizliği bitirmeyecek, taşeron sorununu halletmeyecek. Bu teklif gücü yozlaştırır." değerlendirmesini yaptı.



Komisyon, teklifin geneli üzerindeki görüşmelerini bugün saat 14.30'dan itibaren sürdürecek.