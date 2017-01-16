Anayasa Değişikliği Teklifi Görüşmeleri

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yeni anayasa ile yürütmedeki çift başlılığın ortadan kaldırılacağını belirtti.



Tin, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin birinci tur görüşmelerinde, 16, 17 ve 18'nci maddelerin ayrı ayrı görüşüldüğünü, yapılan gizli oylama sonucu 16'ncı maddenin 341 oyla, 17'nci maddenin 342 oyla, 18'nci maddenin 344 oyla kabul edildiğini hatırlattı.



Teklifin 16'ncı maddesine göre Başbakanlığın kaldırılacağını ve yeni hükümet modelinin hayata geçirileceğini ifade eden Tin, şunları kaydetti:



"Teklifinin 16'ncı maddesiyle ibare ve uyum konusunda önemli değişiklikler yapıldı. Bakanlar Kurulu ibaresi çıkarılarak yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına verildi. Böylelikle yürütmedeki çift başlılık ortadan kaldırılıyor. Bütçe kanunu teklifi hazırlama ve sunma hariç yürütmenin, kanun teklif etme yetkisi olmayacak. Kanun teklif etme yetkisi sadece milletvekillerine ait olacak. Anayasa değişiklik teklifimizin 17'nci maddesi ile 27'nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi, Cumhurbaşkanı seçimiyle yapılacak. TBMM, anayasa değişikliği teklifinin kanunlaşıp yayımı tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü ile kanuni düzenlemeleri gerçekleştirecek."



Anayasa değişikliği teklifinin 18'nci maddesiyle cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisi ile ilişiğinin kesileceğine dair hükmün kaldırıldığını belirten Tin, "Mevcut anayasada Bakanlar Kurulu, sıkıyönetim, tasarı, kanun hükmünde kararname, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ibarelerinin kaldırılmasına dair değişiklikler de TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek." ifadelerini kullandı.