Anayasa Değişikliği Teklifi Görüşmeleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin "Eğer bu düzenleme açık, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330'u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin denetlenmesini ve iptalini sağlayacağız." dedi.



Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği teklifine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.



Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin, TBMM Başkanlığı ile TRT arasındaki protokolün imkan vermesine rağmen, saat 19.00'dan sonra yayınlanmadığını ve özellikle karartmaya tabi tutulduğunu ileri süren Özel, oylamalar sırasında bazı iktidar partisi milletvekilleri tarafından gizliliğe uygun davranılmadığını iddia etti.



Genel Kuruldaki kavgayı da anımsatan Özel, CHP'lilerin kürsüdeki sembolik direnişinin ve alkışlı protestosunun bitmesine sabır göstermeyen AK Parti yöneticilerinin talimatıyla 300'ün üzerindeki milletvekilinin kürsüye hücum ettiğini savundu. Özel, "Burada 5. maddede yazdıkları ve içeriksel olarak yaptıkları şeyi fiziken de yaptılar. Meclisin kürsüsünü yerinden söktüler, saraya götürmeye kalktılar." görüşünü dile getirdi.



Görüşmelerin ikinci turunda, Anayasa ve İçtüzüğe uygun olarak yapılması gereken gizli oylamanın, alenileştirilmesine, denetim yapılmasına ve kabinlere girilmeden açıkta oy atılmasına izin vermeyeceklerini belirten Özel, şöyle devam etti:



"İkinci turda eğer Adalet ve Kalkınma Partililer, bu rejim değişikliğini, gizli yapılması gereken oylamayı aleni yapmaya kalkarlarsa burada en sert ve net tavrımızı tekrar göstereceğiz. Böyle bir oylamaya izin vermeyeceğiz. Ortaya çıkan tüm ihlalleri, teknolojinin, hukukun, İçtüzüğün tanıdığı tüm olanakları kullanarak tespit edeceğiz ve bunu günü geldiğinde Anayasa Mahkemesine taşıyacağız. Eğer bu düzenleme açık, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330'u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin denetlenmesini ve iptalini sağlayacağız.



Anayasa Mahkemesinin 2010 yılında verdiği karar son derece net. 'Ben ihlalin ikinci turda olduğuna bakarım. Yapılan ihlalin aynı oylamada olmasına bakarım ve sayının sonucu etkileyecek olmasına bakarım' diyor Anayasa Mahkemesi. O yüzden mesele ciddidir. Hem orada bu alenileştirmeye, gizli oyun açık gösterilmesine karşı çıkacağız, gerekirse de bunu Anayasa Mahkemesine götürmede zerre tereddüt etmeyiz. Çünkü mesele rejim meselesidir, Cumhuriyet meselesidir, ülkenin geleceği meselesidir."



AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın Genel Kuruldaki konuşmasında "Anayasanın ilk 4 maddesine" ilişkin sözlerini hatırlatan Özel, "Bunu tüm vatandaşlarımızın, özellikle MHP'li milletvekillerinin ve onların değerli seçmenlerinin dikkatine sunmak istiyoruz. İsmail Aydın, başkentin Ankara olmasına mı, İstiklal Marşına mı, al bayrağa mı, bölünmez bütünlüğe mi, dilimizin Türkçe olmasına mı, devletin şeklinin cumhuriyet olmasına mı, milli devlet vurgusuna mı karşıdır? Bunun netleşmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Söz konusu konuşmanın ardından CHP grubu gibi hızlı bir refleks veren MHP grubunu, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Genel Kurul salonuna gelerek susturduğunu ve konunun kapandığını" iddia eden Özel, "İtalyan mafyasının omerta yemini gibi" bir durumla karşı karşıya olduklarını, bunu tarihin soracağını ve yargılayacağını savundu.



-"Cumhuriyetin izlerinin silindiği bir müfredatla karşı karşıyayız"



Milli Eğitim Bakanlığının müfredat değişikliğine de değinen Özel, "Atatürk'ün, Atatürk vurgusunun, resminin, sözünün azaltıldığı, İkinci Dünya Savaşı ve İsmet İnönü konularının çıkarıldığı, her geçen gün biraz daha cumhuriyetin ve demokrasinin izlerinin silindiği bir müfredatla karşı karşıyayız." diye konuştu.



Son olarak müfredattaki İkinci Dünya Savaşı kısmından 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün çıkartıldığını anımsatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün çocuklar şeker alabiliyorlar ama yaşanan patlamalarda, terörist saldırılarda, terörle mücadelede, sınır ötesi operasyonda şehitler ve onların çocukları babasız kalıyorlar. Çocukları şekersiz, babasız bırakmayan İsmet İnönü'yü müfredattan çıkarıp, babasının al bayrağa sarılı tabutları başında şeker yiyebilen çocuklara getiren AKP'nin bu rejim değişikliğine sonuna kadar direneceğiz. İkinci turda bu işi ya başaracağız, ikinci turda başaramazsak halkımızla birlikte bu işi mutlaka başaracağız. Anayasaya uygun bir ikinci tur için gövdemizi siper edeceğiz. Hukukun, İçtüzüğün ve Anayasanın verdiği tüm hakları kullanacağız. Öyle ya da böyle bu rejimi AKP'ye yıktırmayacağız."



-"Yasin Aktay, 'Ben değilim' desin"



Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, bugün bir gazetede yer alan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile ilgili iddianın anımsatılması üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Meclis Genel Kurulundaki konuşması sırasında, kod numarasını okuduğu bir MİT raporundan bahsettiğini hatırlattı. Özel, şu görüşleri ileri sürdü:



"Yasin Aktay'a sormak lazım. Kod numarasını biliyor mu, o koddaki kendisi mi? Ben, Yasin Aktay'dır demiyorum. Yasin Aktay, 'Ben değilim' desin. Ama biz bir Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı olduğunu biliyoruz. Ama başka numaralar da başkaları da var mı onu bilmiyoruz. O yüzden bu Yasin Aktay mı, onu Yasin Aktay'a soralım. Ama çorap söküğü gibi bu bir, ikiye, üçe mi çıkacak, onu da biraz zamana bırakalım. Ama en az bir FETÖ'cünün, AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak MİT'te fişli olduğunu artık hepimiz biliyoruz."



Anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin ikinci turunda oturumu hangi Meclis Başkanvekilinin yöneteceği sorusu üzerine ise Özel, normal şartlarda bu hafta Başkanvekili Pervin Buldan'ın görevli olmasına karşın, Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın oturumu yöneteceğini söyledi.



Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi, elinden gelen her şeyi yaparak, mümkün mertebe oyunun tamamen, Adalet ve Kalkınma Partililerin kontrolünde oynanmasını ve hakemin tarafsızlığı yerine AKP forması giymiş bir hakemle maçı yönetmeyi benimsemiş durumda." ifadesini kullandı.