TÜMÜ
Haberler Search
TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 5 Yılda 1 Olacak

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 5 Yılda 1 Olacak

Anayasa değişikliği teklifi kapsamında kabul edilen 5. madde ile 4 yılda 1 yapılan TBMM seçimleri artık Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte 5 yılda 1 yapılacak.

TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 5 Yılda 1 Olacak

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, "TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını" öngören dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

OYLAMADA 343 KABUL 139 RET
Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BİRLEŞTİRİLDİ

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın "TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi" olarak değişiyor.

TBMM SEÇİMLERİ 4 YILDA 1 YAPILIYORDU ARTIK 5 YILDA 1 OLACAK

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİ BİTENLER YENİDEN SEÇİLEBİLECEK

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Anayasa değişikliği, Tbmm Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı, Milletvekili, Seçmen, Seçimler, TBMM
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads