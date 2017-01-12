TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 5 Yılda 1 Olacak

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, "TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı gün yapılmasını" öngören dördüncü maddesine 343 kabul, 139 ret oyu verildi.

OYLAMADA 343 KABUL 139 RET

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.

TBMM VE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BİRLEŞTİRİLDİ

Teklifin dördüncü maddesiyle, Anayasanın "TBMM'nin Seçim Dönemi" başlıklı maddesi, "TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi" olarak değişiyor.

TBMM SEÇİMLERİ 4 YILDA 1 YAPILIYORDU ARTIK 5 YILDA 1 OLACAK

Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için aynı gün sandığa gidecek.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÖNEMİ BİTENLER YENİDEN SEÇİLEBİLECEK

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule göre ikinci oylama yapılacak.