Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda Kabul Edildi

AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifi, Meclisteki yaklaşık 1,5 aylık maratonunu tamamlayarak yasalaştı. Meclis, teklifin kabul edildiği son gün, en kalabalık ve yoğun günlerinden birini yaşadı.



Başta AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım olmak üzere, AK Parti milletvekilleri tarafından 10 Aralık 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Anayasa Komisyonunda 10 günlük, Genel Kurulda da 13 günlük mesailerin ardından kabul edildi.



Meclis ve kulislerde, teklifin kabul edildiği son gün, en kalabalık ve yoğun günlerinden biri yaşandı.



Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oylamalar süresince Mecliste kaldı. Yıldırım, Genel Kurul Salonu'nda oyunu kullandıktan sonra bazen kuliste milletvekilleri ve gazetecilerle sohbet etti, kimi zaman da AK Parti Grubu'ndaki makamına geçti.



Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ise kuliste partili milletvekilleriyle sohbet etti, zaman zaman da makam odalarında dinlendi.



Milletvekillerinden yörelerine özgü ikramlar



Milletvekilleri kulislerde, seçim bölgelerine özgü ikramlarda bulunmak için adeta birbirleriyle yarıştı.



Teklifin görüşmelerinin son gününde kulislerde; AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal meyan kökü şerbeti, AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz süt, AK Parti Isparta milletvekilleri gül lokumu, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız çiğ köfte ve mırra, AK Parti Osmaniye milletvekilleri de yer fıstığı dağıttı.



TBMM Üyeler Lokantası'nda da AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, Tekirdağ köftesi, piyaz ve Hayrabolu tatlısı ikramında bulundu.



Başbakan Yıldırım, Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz'in görüşmeler sırasında kuliste dağıttığı sütü, güğümden bardaklara doldurarak başta eski Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu olmak üzere milletvekillerine ikram etti.



MHP Grubu ise kuliste simit, peynir, zeytin ikramlarının dağıtımını yaptı.



Bu arada milletvekilleri, anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri süresince önceki günlerde de Üyeler Lokantası ve kulislerde illerine özgü çeşitli ikramlarda bulundu.



AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yıldız, TBMM Üyeler Lokantası'nda çorba, lahmacun, içli köfte ve tatlı; AK Parti Diyarbakır Milletvekili Bal, kulislerde burma kadayıf; AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş yine kulislerde kendi bahçesinde yetiştirdiği elma ve armut ikram etti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile AK Parti Bursa milletvekilleri tarafından, Bursa'nın meşhur İnegöl köftesi, salata, piyaz, tatlı ve içecekten oluşan yemek ikramında bulunuldu.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Afyonkarahisar'a özgü sucuk, bükme ve katmer ile meşhur Şuhut keşkeği; AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek de çorba ve lahmacun ikram etti.



Son gün yapılan görüşmelere, eşi ateşli silahla yaralanan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da katıldı.



Başbakan Yıldırım, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti milletvekilleri ile bazı CHP milletvekilleri Sancaklı'nın yanına giderek "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu. Yıldırım, yerine geçerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile tokalaştı.