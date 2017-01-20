Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda 16. maddenin oylaması başladı.



16. madde üzerinde verilen önergelerin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından, getirilen hükümet sistemine uyum için anayasanın farklı maddelerindeki bazı ibareleri değiştiren, bazı ibareleri metinden çıkaran 16. maddenin gizli oylamasına geçildi.