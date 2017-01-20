TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, "bütçe ve kesinhesap"la ilgili düzenmeleri içeren 15. maddenin oylamasına başlandı.
TBMM Genel Kurulunda 15. madde üzerindeki önergelerle ilgili konuşmaların tamamlanmasının ardından gizli oylamaya geçildi.
Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, "bütçe ve kesinhesap"la ilgili düzenmeleri içeren 15. maddenin oylamasına başlandı.
TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, "bütçe ve kesinhesap"la ilgili düzenmeleri içeren 15. maddenin oylamasına başlandı.
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