Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, "bütçe ve kesinhesap"la ilgili düzenmeleri içeren 15. maddenin oylamasına başlandı.



TBMM Genel Kurulunda 15. madde üzerindeki önergelerle ilgili konuşmaların tamamlanmasının ardından gizli oylamaya geçildi.