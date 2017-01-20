Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, 11'inci maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesi maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.



CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, önerge üzerindeki konuşmasında, teklifin içeriğinin vatandaşları kaygılandırdığını, ülkenin hangi mecraya doğru sürüklendiğine ilişkin merak uyandırdığını savundu.



"Teklif atalarımızın bize miras bıraktığı parlamenter sistemi güçlendirmek yerine bir oligarşik yapı öneriyor." diyen Üstündağ, düzenlemenin Meclisin kendisine bir vasi tayin etmesi anlamına geldiğini öne sürdü.



HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat da partisinin önergesi hakkında konuşmak üzere söz aldı.



Teklifin, yetkileri tek elde toplayan hak ve hukuk üstünlüğünü en son planda tutan bir düzenleme olduğunu iddia eden Irgat, olağanüstü koşullarda yapılan anayasaların özgürlük getirmediğinin geçmiş örnekleriyle herkes tarafından görüldüğünü söyledi.



CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.



Daha sonra gizli oylamaya başlandı.



Teklifin 11'inci maddesi seçimlerin yenilenmesine ilişkin düzenlemeleri içeriyor.