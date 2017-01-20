Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, 10'uncu maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesi maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.



CHP'nin önergesi hakkında konuşan İzmir Milletvekili Murat Bakan, bu değişiklikle Başbakan ve Bakanlar Kurulunun bir nostalji olacağını söyledi.



Bakan, şunları kaydetti:



"Toplumsal mutabakatın metni olması gereken anayasa tasarısı, bu tasarıyla toplumsal parçalanmanın metnine dönüşüyor. Bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için bir tehdittir. Yeryüzünde hiçbir ülke yok ki yargı bağımsızlığı olmadan ayakta kalsın, yeryüzünde hiçbir ülke yok ki denge ve denetleme mekanizmaları çalışmadan kalkınsın. Ülkemiz hem demokrasi hem mali hem ulusal güvenlik açısından bir felakete sürüklenmektedir."



Türkiye'nin ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Bakan, terörle mücadelenin sürdüğünü hatırlatarak, ülkede ekonomik kriz bulunduğunu iddia etti. Bakan, bu ortamda anayasa değişikliğinin görüşülmesinin doğru olmadığı görüşünü savundu.



HDP'nin önergesi hakkında konuşan Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ise "Başkanlık sisteminden daha kötüsü nedir diye sorsanız, galiba başkanlık sisteminin deforme edilmiş şeklidir diye cevaplarsınız. Bizim önümüze gelen sistem ne yazık ki ne başkanlık sisteminin tutarlılıklarına sahip ne parlamenter sistemin mekanizmalarına, siboplarına sahip." değerlendirmesinde bulundu.



Daha sonra gizli oylamaya başlandı.



Teklifin 10'uncu maddesi, cumhurbaşkanına vekalet ve cumhurbaşkanı yardımcılarının seçimi ile cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların cezai sorumluluğunu düzenliyor.