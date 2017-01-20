Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, 9'uncu maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesi maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı.



Önerge işlemine başlamadan önce CHP Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Emre Köprülü, kendisinin divanda görev yaptığı önceki birleşimde oylama tutanaklarına şerh koyma talebinin reddedilmesiyle ilgili söz almak istedi.



Bu konunun daha önce de gündeme geldiğini ifade eden TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Köprülü'ye ne zaman söz vereceğinin kendi tasarrufunda olduğunu belirtti.



Bahçekapılı'nın önerge işlemini devam ettirmesini CHP'li milletvekilleri sıralara vurarak, protesto etti.



CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan önerge üzerinde konuşmasını yapmak üzere kürsüye çağrıldı.



Bayraktutan, teklifte cumhurbaşkanının cezai sorumluluğuna ilişkin düzenlemeyi eleştirerek, "Bunun yerine cumhurbaşkanı yargılanamaz yazsaydınız daha iyi olurdu. Çünkü bu yaptığınız o anlama geliyor" değerlendirmesinde bulundu.



HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy da önerge üzerindeki konuşmasında Genel Kurulda yaşanan kavgayı "rezalet" ve "seviyesizlik" diye nitelendirerek, bunun, Türkiye'nin geleceğine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.



Özsoy, teklifle önerilen sistemin hayata geçmesi halinde, istikrarsızlığın ve kaos ortamının kurumsallaşarak süreceğini, ülkenin hiçbir sorununa çözüm getirmeyeceğini ileri sürdü. Özsoy, "Yüreğiniz yetiyorsa eş başkanlarımızı, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızı çıkarın, biz de sizin gibi medyada düşüncelerimizi özgürce ortaya koyalım, sonra sandığa gidelim." ifadelerini kullandı.



CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.



Daha sonra gizli oylamaya geçildi.



Teklifin 9'uncu maddesi, cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu düzenliyor.