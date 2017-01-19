Anayasa Değişikliği Teklifi Genel Kurulda

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin ikinci turunda, 8'inci maddenin gizli oylamasına geçildi.



Oylama öncesi maddeye ilişkin önerge işlemleri yapıldı. CHP ve HDP'nin önergeleri kabul edilmedi.



CHP'nin önergesi hakkında konuşan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, parlamentoların ve demokrasilerin geleneklerinin bulunduğunu belirterek, bunların çoğu zaman yazılı kurallardan daha üstün olduğunu söyledi.



Tezcan, "Ne zaman ki bir ülkede halkın, milletin temsilcisi olan parlamentoların, demokrasilerin gelenekleri yazılı kurallardan, güçten, kudretten, zorbalıktan daha üstün olursa orada demokrasi yerleşmiştir. Asıl yapmamız gereken şey budur." diye konuştu.



Bülent Tezcan, "Roma'da, çarmıha gerileceklere çarmahı sırtında taşıtırlar imiş. Bu Meclise kendini feshedecek kanunun altına imza atma utancını Allah da tarih de nasip etmez inşallah." ifadesini kullandı.



Daha sonra gizli oylamaya geçildi.



Bu arada, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, kolu sarılı halde Genel Kurula geldi.



Teklifin 8'inci maddesi, cumhurbaşkanı görev ve yetkileri ile cumhurbaşkanlığı kararnamesine ilişkin düzenlemeyi içeriyor.